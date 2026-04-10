Death By Scrolling bekreftet for PS5, Switch 2 og Xbox Series S/X

Du må innrømme at det ville vært skikkelig kjipt å dø, bare for å bli sittende fast i et slags limbo i skjærsilden, ute av stand til å komme seg videre til livet etter døden på grunn av dyre fergepriser. Og det er nettopp det som er premisset for Death By Scrolling, utviklet av Ron Gilberts (Maniac Mansion: Day of the Tentacle, Monkey Island, Thimbleweed Park) studio Terrible Toybox, der han selv har vært involvert som regissør, designer og programmerer.

Det lover selvsagt godt, men dessverre er det ikke helt enkelt å komme seg til det søte livet etter døden, for mannen med ljåen jager deg oppover i nivåene, noe som forsterker følelsen av at du sitter fast i et slags kosmisk byråkrati skapt av Purgatory Inc. etter døden. Utfordrende, men ofte utrolig morsomt.

Death By Scrolling ble faktisk utgitt på Steam i fjor høst, hvor det nå kan skilte med positive brukeranmeldelser. Og nå er det snart på tide at flere får oppleve dette roguelike rollespillet i kampen for å betale fergemannen og krysse elven over til den andre siden.

Det er nemlig annonsert for PlayStation 5, Switch og Xbox Series S/X - og lanseres allerede 16. april. Hvis du spiller på PC, er det også noe å glede seg til, som det står i pressemeldingen:

"Lanseringen 16. april introduserer også en stor innholdsoppdatering som er tilgjengelig samtidig på PC og konsoller, med en ny spillbar karakter, et helt nytt biome å utforske og flere forbedringer av spillingen og livskvaliteten."

Sjekk ut den første traileren for konsollversjonene nedenfor.