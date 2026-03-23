Death Stranding 2 har fått en flott start på Steam

Forrige torsdag kom Death Stranding 2: On the Beach på PC etter å ha vært eksklusivt for PlayStation 5 i omtrent ni måneder. Og det ser ut til at det var svært etterlengtet, med tanke på all rosen det har fått.

Resetera-brukere har lagt merke til at spillet i løpet av lanseringshelgen nådde hele 57 682 samtidige Steam-spillere ifølge SteamDB, et tall originalen aldri kom i nærheten av. I løpet av sine seks år på markedet har det hatt en topp på 32 515 samtidige spillere, mens Death Stranding Director's Cut har hatt en topp på 22 080.

Vi synes selvsagt at dette er velfortjent og ga det en svært positiv vurdering da det kom ut, og du kan lese anmeldelsen vår her. Hvis du håper på en Xbox Series S/X-versjon, må du sannsynligvis vente en stund til, ettersom det første spillet var eksklusivt for PlayStation-konsollen i fem år før det endelig kom til Xbox.