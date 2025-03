Death Stranding 2: On the Beach får et Hamilton-ur i begrenset opplag Det vil koste deg godt over tusenlappen, men Kojima-diehards kan være villige til å betale den prisen.

HQ I tillegg til den høye $ 230 Collector's Edition for Death Stranding 2: On the Beach, hvis du vil vise ditt ultimate engasjement for Kojimas siste utgivelse, er det også en £ 1400-klokke du kan ta en titt på. Death Stranding 2: On the Beach fra Hamilton er en American Classic Boulton som er modellert etter klokken som Neil har på seg i spillet. Den koster £ 1380, og bare 2000 enheter av klokken blir laget. Urkassen er laget av titan og har en åpen bakside med Death Stranding-logoen. Den leveres med spesielle time- og minuttvisere, samt syv safirglass. Den kommer også med en unik rengjøringsklut. Sjekk ut alle spesifikasjonene og detaljene her. Dette er en annonse: