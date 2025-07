Death Stranding 2: On the Beach Guide - 10 tips og triks for å komme deg rundt i Australia

HQ

Det har gått rundt en uke siden Death Stranding 2: On the Beach kom på PS5, og mange av dere har utvilsomt vandret gjennom versjonene av Mexico og Australia i et forsøk på å koble verden ytterligere sammen. Det vil være eksperter blant dere, kjent med triksene i handelen som går inn i å være en Porter, men hvis du er nyere eller kanskje ute av praksis, har vi laget denne praktiske guiden for å hjelpe deg med å fullføre ditt enorme mål. Her er 10 tips og triks for å koble deg til Australia.

HQ

1. Utstyr og bruk et eksoskjelett

Det høres nesten trivielt ut, men så snart du låser opp eksoskjeletter, må du sørge for å lage og utstyre deg med et. Det er nesten uunnværlig i Death Stranding -spill, siden disse batteridrevne draktene gjør det mye enklere å bevege seg og forflytte seg i terrenget, i tillegg til at de øker vekten du kan bære. Og det beste er at i DS2 får du tilgang til eksoskjelettene nesten så snart du ankommer Australia, ved å nå Western Environmental Observatory i sørvest. Når det gjelder hvilket exo som passer best for dine behov, er det helt opp til deg å velge. Bare sørg for at du alltid har på deg et exo.

2. Ikke vær redd for Mules, jakt heller på dem

Når du først støter på Mules i DS1, er det nesten skremmende, for de ligger i bakhold mens du er dårlig utstyrt til å ta dem. I DS2 er dette langt fra tilfelle, ettersom du får våpen tidlig, og dette er ærlig talt nok til å gjøre deg til jegeren og ikke den jagede. Så kjøp deg inn i det. Når du støter på Mules, skyt dem ned og uskadeliggjør dem. Hvorfor det? Fordi da kan du plyndre basene deres for alle ressursene de har, og også for å redusere Mule innflytelse på kartet, noe som gjør det lettere å krysse, i det minste midlertidig...

Dette er en annonse:

3. Stable og planlegg leveransene dine på en smart måte

En annen viktig del av Death Stranding. Noen ganger må du reise tilbake i verden, mens du andre ganger bare kjører forbi allerede ulåste anlegg. Når du gjør det, kan du stikke innom, sjekke ordrefanen deres og se om du kan plukke opp noen utestående leveranser som du kan levere inn på vei til din egentlige destinasjon. Dette vil bidra til å øke statusen din hos de ulike APAC- og Prepper -basene og åpne døren til bedre utstyr og flere ressurser.

Dette er en annonse:

4. Skaff deg en pålitelig og velutstyrt lastebil

Det finnes to typer kjøretøy i DS2, der den ene er en trehjulssykkel og den andre er en skikkelig lastebil. Begge er gode alternativer, men å skaffe seg en pålitelig lastebil, som du til og med har tilpasset med ekstrautstyr som et større batteri eller klebrig våpen som automatisk plukker opp tapte pakker og ressurser mens du er på reise, er en fin måte å gjøre DS2 mye enklere på. Du kan nemlig frakte mye mer uten å få problemer med kompliserte leveranser, for eksempel temperaturspesifikke bestillinger, og du kommer deg mye raskere rundt på kartet, så raskt at du til og med kan zoome gjennom BT-territorium uten å bli tatt.

Hot tip: Noen ganger trenger du ikke engang å lage din egen lastebil, siden du kanskje kan få tak i en modell som er bygget av fellesskapet, og som allerede er utstyrt med avanserte verktøy og dingser. Like!

5. Koble sammen hver region etter hvert som du går - også de som er atskilt fra fortellingen

En stor del av kjernefortellingen vil be deg om å koble sammen Australia, besøke APAC-kjernefasiliteter og Preppers underveis. Det er imidlertid noen ganger du ikke besøker noen tilfluktsrom, og det er en god idé å gå ut av veien og koble disse til Chiral Network uansett. Grunnen til det er at du da har en fullstendig sammenkoblet verden der samfunnsstrukturer dukker opp, og det gjør også de nødvendige infrastrukturelementene.

Når det gjelder hvordan du kobler sammen regioner som du ikke naturlig besøker, finnes det to metoder. Den første er å vente til det kommer en ordre til disse tilfluktsstedene som tar deg dit, og alternativet er å finne en tapt ordre rundt om i verden og så ta den direkte til dem. Så enkelt er det.

6. Gjør krav på ressurser og bruk dem til noe godt i verden

Etter hvert som du låser opp tilfluktsrom og til og med oppgraderer dem ved å fullføre flere leveranser, får du "flere ressurser tildelt", som de liker å informere deg om. Det er praktisk når du skal lage verktøy og våpen, men vanligvis har du så mange til rådighet at du aldri vil gå tom. Med mindre, og det er verdt å komme tilbake til punkt 4 her, du gjør krav på disse ressursene, stabler dem i lastebilen din og frakter dem rundt i verden for å investere dem i infrastruktur og samfunnsprosjekter.

7. Bruke tid på å hjelpe lokalsamfunnet med å oppgradere infrastrukturen

For å bygge videre på det siste punktet, er infrastruktur og det å bruke tid på å bygge den opp viktig av to grunner. For det første er det mye enklere å navigere i Australia når du kan stole på veier som fjerner belastningen fra batterier som er i ferd med å ta slutt, og monorails som gjør reisen nesten autonom, og for det andre er de en veritabel gullgruve for å samle likes og bygge opp din Strand connection rating. Seriøst, legg litt ressurser i veier og monorails, og se hvordan samfunnet løfter deg opp på sine skuldre. Det er mildt sagt en veldig tilfredsstillende opplevelse.

8. Aktiver oppgraderingsmodulen som fremhever områder som er utsatt for miljøfare

Et annet godt råd er å bruke APAS Enhancement -budsjettet på en fornuftig måte. En god investering er for eksempel å aktivere modulen som viser om PCC-anlegget, stigen eller klatreforankringene risikerer å bli ødelagt av en naturkatastrofe. Det kan virke trivielt, men det å vite at stigen eller broen du har plassert ut, vil bli utslettet neste gang en flom kommer, kan ha stor betydning for hvor du velger å plassere den.

Hot tip: APAS Enhancements som gjør det mulig å vise et større antall fellesskapsbygde gjenstander og gjøre det enklere å dele likes, vil også gjøre det betydelig enklere å forbedre Strand -tilkoblingen din.

9. Speedrun gjennom BT-trusselsoner uten å bli tatt

I punkt 4 konstaterte vi at du kan kjøre gjennom mange BT-soner uten å bli tatt med bil, men hva gjør du når du må fortsette til fots? Det er faktisk en veldig enkel idé her, som kanskje er litt kontraintuitiv for noen. Hvis det for eksempel befinner seg BT-er i et anlegg som du må infiltrere, kan du (og ja, dette høres kanskje sprøtt ut) bli tatt. Grunnen til det er at hvis du lar en BT dra deg av gårde for å starte en miniboss-kamp, vil BT-trusselen i området nøytraliseres når du har overvunnet den fienden, slik at solen skinner igjen og du kan utforske uten problemer. I tillegg får du massevis av Chiralium for å beseire sjefen.

Haken er selvsagt at disse kampene kan være litt rotete, og ofte mister du til og med ryggsekken din mens BT drar deg bort. En nyttig løsning er å ha våpnene på verktøystativet, pistolhylsteret fullt, verktøyposen full av blodposer, granatsporet stablet og eventuelle andre våpen festet til Sams skuldre eller hofter i stedet for bare i ryggsekken til enhver tid.

10. Lyddempede våpen er en game-changer

Og apropos våpen, det er en flott teknikk som vil gjøre deg fryktet blant Mules, nesten som om de blir jaktet på av Solid Snake selv. Lyddempede våpen. Jepp, så enkelt er det, og du kan få tak i dem ganske enkelt, for eksempel lyddempede beroligende snikskytterrifler fra The Lone Commander (det andre tilfluktsstedet du drar til i Australia), og lyddempede angrepsrifler fra The Data Scientist i det sentrale og nordlige Australia.

Forhåpentligvis vil disse tipsene og triksene hjelpe deg og ditt nettverk med å samle Australia og gjøre Death Stranding 2: On the Beach til en enda morsommere opplevelse.