Death Stranding 2: On the Beach har angivelig solgt i to millioner eksemplarer etter PC-lanseringen

Da Death Stranding 2: On the Beach kom i fjor, viste spillet seg å være en massiv hit blant anmeldere og fans som spilte det, men det ble aldri noen stor kommersiell suksess, med rundt 1,6 millioner solgte PS5-kopier til dags dato. Den nylige ankomsten på PC har imidlertid vist seg å være gunstig for spillet på mange måter, med nye data fra Alinea Analytics som tyder på at så mange som 425 000 enheter har blitt solgt på PC i løpet av den første uken.

Disse dataene, selv om de ikke er bekreftet av Sony eller Kojima Productions, viser at DS2 nå har solgt for to millioner, og at PC står for nesten en fjerdedel av det totale salget av spillet til tross for at det bare har vært på markedet på plattformen i rundt to uker.

Denne informasjonen setter også en ny kjepp i hjulet for Sonys antatte planer om å gjøre førsteparts enspiller-spill PlayStation-eksklusive, uten PC-utgaver overhodet. Disse dataene, inkludert den nyeste informasjonen fra Marathons kommersielle ytelse, antyder at Sony kan gå glipp av et massivt publikum, selv om det kommer til en pris andre steder.

Har du spilt Death Stranding 2: On the Beach ennå?