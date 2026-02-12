Death Stranding 2: On the Beach kommer 19. mars på PC

HQ

Med tanke på at det første spillet ble lansert for PC noen måneder etter PlayStation-lanseringen, er det ingen overraskelse at vi ser Death Stranding 2: On the Beachs PC-port på kveldens PlayStation State of Play, men det er likevel hyggelig at den er her. Death Stranding 2: On the Beach kommer til PC i mars i år, rundt ni måneder etter PS5-utgivelsen i juni.

Som du kan forvente, kommer det med mange PC-spesifikke funksjoner. Ultra widescreen, ulåst framerate, DualSense-kontrollerstøtte, frame gen og mer vil bli brakt til spillet (DualSense-støtte var selvfølgelig allerede der, men det er fint å kunne få fordelene med kontrolleren på en ikke-PS5-plattform). Med tanke på hvor fenomenalt Death Stranding 2 ser ut på PS5, kan vi bare forestille oss hvor flott det vil se ut på PC. Vi håper imidlertid at det kan prestere uten de nyeste kortene.

Med denne portens ankomst i mars, er dette sannsynligvis den siste Death Stranding-relaterte spillutgivelsen vi vil se på en stund. Heldigvis bremser ikke Kojima produksjonen, og kommer med mange flere spill til mange flere plattformer snart. OD, Physint, og slik jeg kjenner auteuren, er det sannsynligvis noen hemmeligheter som koker også.