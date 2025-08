Death Stranding 2: On the Beach Begrenset utgave av DualSense

HQ

Death Stranding 2: On the Beach DualSense har sjarmert og forundret både spillere og andre, så nå er det et flott tidspunkt å forbedre opplevelsen med litt temautstyr. Sony har gitt ut et begrenset opplag av Death Stranding 2-inspirerte DualSense-kontrollere, laget i samarbeid med Kojima Productions.

Kontrolleren kommer i samme emballasje som en standard DualSense. På siden av esken er det riktignok bilder av spesialutgavedesignet, men det generelle oppsettet holder seg til Sonys velkjente emballasjestil. Inni finner du de vanlige juridiske papirene, kontrolleren er pakket inn i myk beskyttelsesplast og støttes av et resirkulerbart pappinnlegg. Ingen USB-ladekabel er inkludert, og Sony advarer deg om det rett på esken.

Akkurat som emballasjen, skiller ikke selve kontrolleren seg i funksjonalitet eller egenskaper fra en vanlig DualSense. Den solide konstruksjonen og komponentene av høy kvalitet sørger for en flott spillopplevelse, spesielt i Death Stranding 2, som utnytter DualSense' mange fremragende funksjoner på en utmerket måte. Berøringsplaten gir dybde til spillet, med intuitive kontroller for navigering i menyer og aktivering av kart. Adaptive triggere gjør at skyting med våpen føles mer naturlig takket være dynamisk motstand. Den haptiske tilbakemeldingen er imponerende presis, noe som gjør opplevelsen mer oppslukende. Den innebygde høyttaleren forsterker atmosfæren ved å levere lyder fra spillet i viktige øyeblikk. I tillegg inkluderer den en mikrofon, USB-oppladbart batteri og en praktisk delingsknapp for å optimalisere spilløktene dine

Alt dette er også tilgjengelig i standard DualSense, så jeg hadde håpet på en eller annen unik funksjon i denne begrensede utgaven. Det hadde i det minste vært gøy om Death Stranding 2 gjenkjente kontrolleren og tilbød en liten bonus eller et påskeegg, slik den gjør når du spiller på bursdagen din.

Så hva er det som gjør Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition DualSense spesiell? Fargeskjemaet og den trykte grafikken. Designet er inspirert av fraksjonen i spillet Drawbridge. Det ubåtlignende fartøyet deres beveger seg gjennom svart "olje", noe som gjør den svarte basen på kontrolleren til et opplagt valg. Begge håndtakene har stilige oransje markeringer, stiplede linjer som omslutter kryptiske tall, kuber, symboler og strekkoder for å skape en sci-fi-stemning. Pekeplaten er også for det meste oransje, med Drawbridge -logoen og slagordet som prikken over i-en. På undersiden finner du spillets logo i tillegg til den vanlige merkevarebyggingen og advarslene.

Misforstå meg rett, kontrolleren ser kul ut. Men med tanke på kildematerialets originalitet og visuelle rikdom, føles det endelige designet som om det tok minste motstands vei. Siden dette er et begrenset opplag, hvorfor ikke inkludere en minifigur av Dollman, en del av Drawbridge -mannskapet? Eller Fragiles robothånd som knappedeksel når kontrolleren er inaktiv? Hva med klissete grep med oljestruktur for bedre håndtering? Eller et stoffomslag som etterligner Sams sci-fi-arbeidsklær? Med så mange kreative muligheter føles de enkle grafiske trykkene og logoene som en litt forspilt mulighet. Jeg må likevel innrømme at det å spille Death Stranding 2 med denne kontrolleren tilfører et subtilt lag av atmosfære.

Death Stranding 2: On the Beach er et fascinerende spill, og det er alltid hyggelig å se stilig tilbehør knyttet til fremtredende titler. En PlayStation DualSense-kontroller med tema er en god idé for å gjøre spillet mer engasjerende. Den allerede utmerkede DualSense er et fantastisk stykke maskinvare, og denne begrensede utgaven tilfører et snev av stil, selv om den er minimalistisk. Prislappen gjenspeiler i det minste ikke eksklusiviteten.