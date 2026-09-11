Death Stranding 2: On the Beach skal angivelig ha passert 2,5 millioner solgte eksemplarer

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I en fersk rapport fra Alinea Analytics, som fokuserer på salgsresultatene til de nyeste førsteparts-prosjektene fra Sony Interactive Entertainment, avsløres det at Kojima Productions' « Death Stranding 2: On the Beach har nådd en imponerende salgsmilepæl.

Oppfølgeren skal angivelig nå ha passert milepælen på 2,5 millioner solgte eksemplarer, og overraskende nok stammer størstedelen av salget fra PS5. Vi sier «overraskende» fordi * Death Stranding 2: On the Beach * en stund var helt eksklusivt for Sonys nyeste konsoll. Spillet har siden også blitt tilgjengelig på Steam for PC, noe som står for en betydelig del av salget, men det er ennå ikke annonsert noen planer for Xbox.

Når det gjelder salgsfordelingen, har vi fått opplyst at « Death Stranding 2: On the Beach har passert 2,5 millioner eksemplarer, hvorav 1,8 millioner kommer fra PS5 og 700 000 fra PC. I tillegg kommer opplysningen om at én million av dette totalantallet ble solgt i løpet av spillets to første måneder, mellom juni og juli 2025. Tilsvarende ligger den totale omsetningen for spillet så langt på rundt 170 millioner dollar.

Har du spilt « Death Stranding 2: On the Beach ennå?