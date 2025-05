Death Stranding 2: One the Beach Recap - Det vi vet så langt

HQ

Den kommende oppfølgeren til Death Stranding, Death Stranding 2: On the Beach, lover en mer dynamisk og oppslukende opplevelse enn forgjengeren. Regissøren og hjernen bak hele prosjektet, Hideo Kojima, har uttalt at spillet er "strammere, fredeligere, mer dynamisk, mer spennende", med fokus på å forbedre tempoet og spillsystemene. Handlingen er satt elleve måneder etter det første spillet, hvor vi igjen vil kontrollere Sam Porter Bridges, som nå bor i Mexico sammen med datteren Lou. Historien begynner med at Sams fredelige liv blir avbrutt av Fragile, som sender ham ut på et oppdrag for å koble Mexico og senere Australia til Chiral Network.

Nå som spillet har fire vanskelighetsgrader (Story, Casual, Normal og Brutal), har tempoet blitt forbedret slik at spillere, enten det er veteraner, de som har spilt originalen for lenge siden eller til og med de som er nye i universet for første gang, raskt vil bli hektet på handlingen. Selve verdenen er mye mer variert, med nye miljøer som ørkener, jungler og byer, og vil inneholde mer ekstreme værforhold som sandstormer, oversvømmelser og snøskred som påvirker spillet, inkludert lastens temperatur og vekt.

Kamp spiller en større rolle i DS2, og Kojima har svart på fansens ønske om mer action inspirert av hans Metal Gear Solid -epoke. Spillerne kan nå delta i intense ildkamper eller stille nedtagninger, spesielt i fiendens baser i Mexico og Australia. Med nye menneskelige fiendetyper som banditter og overlevende har spillerne mange tilpasningsmuligheter og kampstrategier.

DS2: One the Beach Spillet har et utvidet ferdighetstre med oppgraderinger av ferdigheter som utholdenhet, stealth og kampferdigheter, samt en rekke nye verktøy, for eksempel et par kraftige hansker for å slå mecha, en oterhatt og til og med en robotarm som automatisk griper tak. I tillegg gir sideoppdragene nå betydelige belønninger, for eksempel spesielle våpenskjemaer, narrative bonuser og ferdighetspoeng som låser opp nyttige oppgraderinger for Sam.

Når det gjelder tilkoblingsmuligheter og interaksjon mellom spillere, har Death Stranding 2 utvidet de asynkrone nettfunksjonene, blant annet med nye strukturer som zip-lines, free-floors og ramper som sender Sam opp i luften. Vi kan også tilpasse ryggsekken hans med tilbehør som ekstra ammunisjonsposer og skjold, samt modifisere kjøretøy med maskingeværer eller automatiserte pakkesystemer. Det finnes et bredt spekter av våpen, fra pistoler og hagler til den unike "blodboomerangen" og Bola Gun, og kampene mot BT-ene er mer engasjerende, med nye fiendetyper som fysisk kan se Sam, noe som gir mer dybde til spillopplevelsen. Musikkelskere vil også kunne glede seg over en musikkspiller som lar dem spille av en tilpasset spilleliste mens de beveger seg rundt i verden.

Med disse spennende nyhetene lover spillet å bli en robust og stadig utviklende opplevelse for både gamle fans og nykommere. Vi er klare til å gå tilbake til Beach 26. juni.

