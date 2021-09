HQ

Death Stranding delte som forventet spillerne noe voldsomt da det kom til PlayStation 4 for to år siden, men undertegnede var en av de meget positive. For selv med veldig lange film-sekvenser og ganske monotont gameplay byr Kojima Productions' nyeste spill på en vakker og gripende opplevelse man ekstremt sjelden ser maken til. Mange av skeptikerne har derfor lurt på om Death Stranding Director's Cut sine endringer og forbedringer er omfattende nok til å endre folks meninger. For å spare deg litt ekstra lesning kan jeg gjøre det klart at denne utgaven sannsynligvis ikke vil få haterne til å digge denne postbud-simulatoren, men kan helt klart dytte ned de som fortsatt sitter på gjerdet.

En av grunnene til dette er implementeringen av en opplæringsarena hvor man kan bli bedre kjent med både våpen og utstyr. På toppen av dette er informasjonen man kan søke opp i menyene tydeligere og mer omfattende, så det fleste konsepter og mekanikker forklares i stedet for at du bare må teste ut ting i praksis og muligens havne i trøbbel. Med mindre du leser flesteparten av emailene og slik vil selvsagt enkelte ting i universet være uklart, men disse er også ment å være vage for historien sin skyld.

Når vi uansett er inne på historien kan det nevnes at du ikke bør gå inn i denne utgaven med håp om å få servert langt mer action, drama og hva det måtte være i samme stil som originalen. Litt ekstra venter det, men få av disse gjør stort for å bygge videre på selve historien. I stedet er det mer universbygging og mystikk som vil skape enda mer diskusjon blant de av oss som liker å drøfte tolkninger av hva som faktisk foregår.

Derfor kan jeg forstå hvorfor Hideo Kojima foretrekker Director's Plus fremfor Director's Cut. Her har ikke de eviglange filmsekvensene blitt kuttet ned. Derimot kan man si at gameplayet er blitt mer konsentrert og fartsfylt takket være nye hjelpemidler. Nye våpen gjør det langt lettere og raskere å paralysere fiender, mens katapulter, forbedrede exoskjeletter, behjelpelige droner og nye ramper får pakkeleveringer til å gå veldig mye raskere etter hvert som du eller andre spillere om du er på internett får flere ressurser og bygger disse nyttige sakene.

Flere vil uansett gå lei av pakkeleveringer etter hvert, så det er enda godt at utviklerne fikk med seg disse tilbakemeldingene i originalen. Opplæringsarenaen kan også brukes til å gjøre utfordringer basert på tid eller poeng som sammenlignes med andre spillere over hele verden. Det er alt fra pakkeinnsamling til å eliminere alle fiender så effektivt som mulig. Siden Norman Reedus har lyst på underholdning i den folkefattige verdenen kan du også sette deg inn i de ulike bilene eller motorsyklene for å kappkjøre mot ditt eget spøkelse eller andre sine i en rekke racingbaner. PlayStation 5-spillere kan i tillegg glede seg over at innhold fra Steam-utgaven er inkludert, noe som blant annet betyr noen ekstra oppdrag og gjenstander inspirert av Cyberpunk 2077, Half-Life og Portal. De av oss som foretrekker sniking i Metal Gear Solid-aktig stil får jo også litt mer moro i underjordsbasene som vises i den første traileren, men for å unngå spoilere nøyer jeg meg med å si at denne lille delen av spillet er grei både med tanke på historie og gameplay.

Til slutt er det jo greit å nevne presentasjonen også siden dette var noe som virkelig imponerte meg i 2019. Overgangen til PlayStation 5 får åpenbart Death Stranding til å se bedre ut, men oppgraderingen fra 30 til 60 bilder i sekundet utgjør en langt mer merkbar forskjell enn videomodusen som fokuserer på teksturer og slik. Dette sier uansett mer om hvor pent spillet allerede var enn hvor liten oppgraderingen er. Totalopplevelsen blir tross alt likevel en god del bedre takket være 3D Tempest-lyden og DualSense-kontrollerens vibreringer og motstanden i skulderknappene siden disse virkelig får meg til å føle Sam Bridges' opplevelse i både fingrene og ørene i tillegg til det visuelle.

Kort og godt blir faktisk Death Stranding Director's Cut litt som de fleste Director's Cut-filmer ved å i hovedsak bare være mer av det fansen liker og vil ha. Med en bedre presentasjon, smidigere og raskere gameplay, bittelitt mer variasjon og et snev mystisk historie er dette lett verdt en oppgradering for de som liker PS4-spillet eller som falt av på grunn av litt frustrasjon. Dette er tross alt fortsatt en opplevelse mange vil drømme seg bort i og glemme at timene går. I alle fall så lenge du er ute etter å bare forsvinne inn i en nydelig naturvandring i et fascinerende univers. De som derimot trenger action og skyhøy puls med jevne mellomrom kan finne noe annet å gjøre i høst.