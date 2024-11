Death Stranding Director's Cut er "en gjennomført port" på Xbox Series S

HQ

Xbox Series S har vært et hett diskusjonstema en god stund, og den stadig populære enheten har blitt beskyldt for å bremse grafikkutviklingen i bransjen. Mens noen studioer har slitt med den, har andre likevel ingen problemer i det hele tatt, og vi rapporterte nylig at GSC Game World vurderer å lansere en ytelsesmodus med 60 bilder per sekund for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, og at Take-Two ikke er det minste bekymret for Grand Theft Auto VI.

Nylig ble Death Stranding Director's Cut plutselig lansert på Xbox Series S og X, og mange lurer på hvor godt spillet kjører, spesielt på den svakere konsollen, med tanke på at det faktisk først og fremst ble utviklet for PlayStation 5. Digital Foundry har nå sett nærmere på saken - og har gledelig nok gode nyheter. De konkluderer med:

"Xbox Series S er helt fascinerende. Det er en dyktig port som skalerer veldig, veldig bra til juniorkonsollen. Kvalitetsmodusen gir ikke like mange detaljer, og ut fra oppløsningsmålingene kan vi se hvorfor - den bruker et dynamisk oppløsningsskalaområde mellom 900p og 1080p.

Det som er ganske bemerkelsesverdig her er at fallet til pikselantall for 4TF-maskinen resulterer i en utgangsrammehastighet som er raskere enn ekvivalentene i kvalitetsmodus på Series X og PS5. Og kanskje det er en god ting, ettersom det er mindre sannsynlig at Series S-eiere har VRR-skjermer - så jo nærmere den kommer en låst 60 bilder per sekund, jo bedre."

Alt i alt ser det ut til at Kojima Productions har gjort en fenomenal jobb med denne utgivelsen, og ingen bør føle seg misfornøyd med hva spillet har å tilby, uansett hvilken Xbox de har.