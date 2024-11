Death Stranding Director's Cut er nå plutselig på Xbox Series

HQ

Hideo Kojima og Microsoft har styrket forholdet sitt i en tid nå. Studioet ledet av den karismatiske kreatøren jobber for tiden med en Xbox-eksklusiv tittel, og nå ser vi at de to selskapene kommer sammen igjen med sin første utgivelse som et uavhengig studio.

Death Stranding Director's Cut har ankommet uannonsert på Xbox i dag. Tittelen er tilgjengelig fra i morges på Microsofts spilløkosystem, og tilbys med 50 % rabatt på anbefalt utsalgspris i to uker.

Hvis du har ventet på sjansen til å spille det, og du eier en Xbox Series eller PC, er dette en mulighet du ikke bør gå glipp av.