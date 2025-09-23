Death Stranding får animert behandling i første titt på Mosquito

Nå som Death Stranding 2: On the Beach har gjort sin ankomst, er det uklart når vi kommer tilbake til den populære serien i et interaktivt videospillformat. Men fremtiden har i hvert fall en rekke andre Death Stranding -prosjekter på gang.

Det er en live-action-film under utvikling med A24 som skal fortelle en ny historie i en større verden, men i tillegg til dette er det også en animasjonsfilm i produksjon, som er kommet mye lenger enn A24-eposet.

Denne animasjonsfilmen er kjent som Death Stranding: Mosquito, i hvert fall for øyeblikket, og det er en film som også vil fortelle en original historie, noe vi har fått en smakebit av i form av en teaser-trailer.

Deles som en del av Kojima Productions 10th Anniversary livestream, dette prosjektet er skrevet av Aaron Guzikowski og blir regissert av Hiroshi Miyamoto, med animasjonen håndtert av ABC Animation Studio. I henhold til det offisielle plottet, må du gjøre av det hva du kan, da det ser ut til å introdusere en ny karakter som er rammet av tjære, som er sammen med en hundelignende BT, som kjemper mot en menneskelig porter. Hvorfor, det vet bare Gud...

Sjekk ut traileren nedenfor for den animerte filmen som ennå ikke har en premieredato.