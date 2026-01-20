Death Stranding, Ninja Gaiden, Resident Evil og Final Fantasy på vei til Game Pass

HQ

Som vi alle vet har vi nå passert midten av januar, og Microsoft er klare til å avsløre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til i andre halvdel av måneden. Dette er gode nyheter i en periode som er ganske tom for nye utgivelser. Vi tviler sterkt på at noen vil bli skuffet over det som nå tilbys, da det er en skikkelig godbit når det kommer til kvalitet. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå være tilgjengelig på Game Pass Premium) :



Resident Evil Village (Cloud, Xbox og PC) - I dag*



Mio: Memories in Orbit (Cloud, håndholdt, PC og Xbox Series S/X) - I dag*



Death Stranding Director's Cut (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 21. januar



RoadCraft (PC) - 21. januar



Ninja Gaiden: Ragebound (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 21. januar



The Talos Principle 2 (PC og Xbox Series S/X) - 27. januar



Anno: Mutationem (Cloud, PC og Xbox) - 28. januar



Drop Duchy (Cloud, PC og Xbox) - 28. januar



MySims: Cozy Bundle (PC) - 29. januar*



Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 29. januar



Indika (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 2. februar 2*



Final Fantasy II (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 3. februar



Vi kan også forvente oss flere titler på torsdag denne uken, da Microsoft sparker i gang sitt første arrangement for året, Xbox Developer Direct. Tidligere år har Microsoft tilbudt såkalte shadow drops (spill som slippes uten forvarsel) i forbindelse med dette, så vi krysser fingrene for mer av det samme denne gangen.

Dessverre er det også noen titler som er på vei ut. Disse vil bli fjernet 31. januar, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da hvis du ønsker å beholde noe: