Death Stranding-boss kan tygge av deg øret hvis du ikke kjemper imot

HQ

Flere år etter at spillet ble lansert, har Death Stranding-spillere oppdaget at hvis du nekter å kjempe mot Higgs i bosskampen vil han til slutt bite øret av deg.

For å miste øret, som er en permanent egenskap for Sam i resten av spillet hvis det skjer, må du bare blokkere Higgs' angrep, uten å slå tilbake eller gå til motangrep når du er i hans grep. Med tanke på at du vanligvis skal slåss mot en boss er det ikke så rart at få har oppdaget denne smarte detaljen.

Det sier litt om detaljrikdommen i Death Stranding at noe slikt har blitt holdt hemmelig i årevis. Nå som Death Stranding 2 er under utvikling, håper vi at lignende skjulte detaljer kan finnes i det spillet også.