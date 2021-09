HQ

For bare noen uker siden kom jeg med mine siste forhåndsinntrykk av Arkanes nyeste spill, Deathloop. I forkant av lanseringen fikk jeg egenhendig prøve det imponerende førstepersons skytespillet, og denne anledningen fjernet i stor grad enhver tvil jeg måtte ha om spillets forvirrende historietråd og etterlot meg sulten etter å utforske resten av fortellingen for å se hvordan denne forbløffende historien avsluttes. Nå er det bare en dag til du kan slå klørne i spillet selv, og vi kan fortelle deg at Deathloop vil være verdt tiden din da det fremstår som ett av Arkanes beste, om ikke til og med det beste spillet fra dem per dags dato.

Jeg var bevisst vag angående historien i forhåndstitten min, men jeg kan nå dykke dypere ned i hva spillet har å tilby på denne fronten. Deathloop lar deg spille som Colt, en mann som våkner opp på en strand uten å huske hvem han er eller hvor han kom fra, og det tar deg ikke lang tid å innse at som Colt er du fiende nummer én på denne øya som går under navnet Blackreef. Hvorfor er det slik? Vel, det viser seg at Colt har forsøkt å drepe åtte vitale og velansette mennesker kjent som Visionaries, som befinner seg på forskjellige steder langs Blackreef. Hvorfor gjør Colt dette? Svaret er enkelt.

I kjølvannet av en merkelig hendelse har Blackreef blitt fanget i en tidsloop som er bundet og holdt fast av disse åtte figurene. Colt er en av to mennesker på Blackreef som husker hendelsene fra hver loop, og den andre er hans rival: snikmorderen og Visionary-beskytteren Julianna. Dette betyr at paret er fanget i en ondskapsfull syklus som gjentar den samme dagen igjen og igjen til tidenes ende. Colt ønsker ikke å være en del av dette og jobber iherdig med å rive loopen opp i sømmene, en plan som krever at han skitner til hendene, dreper flere folk og dør en rekke ganger selv slik at han kan samle den nødvendige informasjonen han trenger. Bare slik kan han nå gjennom alle målene sine og eliminere dem i løpet av en dag eller en loop, for hvis ikke vil Blackreef nullstille seg igjen og Colt våkne opp på stranda igjen.

For at et narrativ som dette skal fungere har Arkane skapt et system der det er fire nivåer: Karl's Bay, Fristad Rock, The Complex og Updaam, som alle kan besøkes om morgenen, midt på dagen, ettermiddagen eller kvelden. I praksis betyr dette at man har 16 områder å utforske, der hvert område inneholder forskjellige biter med informasjon og utstyr avhengig av når du besøker dem. Ulempen er at du ikke har noen kontroller over den naturlige dagsprogresjonen. Du kan dra til Updaam om morgenen, videre til Karl's Bay midt på dagen, tilbake til Updaam på ettermiddagen også videre, men du kan aldri gå tilbake i tid, noe som kun skjer når loopen nullstilles etter at du dør eller forlater et nivå på kveldstid.

Med et såpass prominent loopsystem blir du kanskje litt bekymret for progresjonen i Deathloop. Arkane har løst dette ved å la deg ta med deg informasjon videre fra en loop til den neste, noe som betyr at du kan lære koden til en safe i én loop for så å åpne safen i den neste og ta det som er inni. Dette er derimot ikke direkte overførbart til våpen og annet hendig utstyr du måtte finne rundt omkring på Blackreef. For å kunne bruke gjenstander og andre hendige oppgraderinger i en fremtidig loop må du i stedet lagre dem ved å bruke et gjennomsyringssystem som drives av en prismatisk essens kalt Residium.

Residium kan finnes stort sett overalt på Blackreef, inkludert på tilfeldige gjenstander eller på likene til ulike Visionaries. Du bør innstille deg på å grafse til deg så mye av det som du kan, for ved dagens ende (eller mellom nivåer) kan du bruke det til å trekke inn i gjenstander du har slik at du lagrer dem permanent for fremtiden. Dette betyr at så snart du har gjennomsyret en gjenstand én gang, kan du velge å ta det med deg til et fremtidig nivå når som helst uten at det koster deg noen ting. Du kan til og med legge igjen en gjenstand til fordel for en annen, og den vil fortsatt være tilgjengelig for deg neste gang du kommer tilbake til lageret ditt.

Systemet gir Deathloop en virkelig tilfredsstillende progresjonsstil. Det spiller ingen rolle om du drar til Blackreef for å lære noe nytt om Visionaries eller bare leter etter nytt utstyr, for gjennomsyringen gjør at det alltid føles som at du tar et steg fremover selv om du kastes tilbake til rute én hver eneste dag.

Dette systemet er også en av hovedårsakene til hvorfor Deathloops vanskelighetskurve er noe annerledes enn mange andre spill. Gjennom historien vil du oppleve at de første områdene er mer utfordrende ettersom du mangler utstyret og egenskapene du trenger for å møte de mange fiendene på din vei, noe som betyr at sniking er mye viktigere i begynnelsen av spillet. Mot slutten av spillet vil du føle deg langt mer egnet til å takle utfordringene, og den direkte og actionfylte ruten blir langt mer sannsynlig å velge, ettersom det på dette tidspunktet bare er Julianna som kan skape noe særlig trøbbel for deg så lenge du bruker evnene dine riktig.

Mens vi snakker om kamp leverer Deathloop et virkelig tilfredsstillende og velutviklet FPS- og bevegelsessystem, akkurat som man forventer av et Arkane-spill. Det hele føles Arkane tvers gjennom i den forstand at kontrollsystemet er flytende og mekanikkene åpner for plenty med muligheter for hvordan du skal håndtere et scenario. Med alt fra forskjellige typer våpen (deriblant helautomatiske rifler, hagler, snikskytterrifler og TMP-er) til Slabs - evner som lar deg rushe over korte avstander, bli usynlig eller koble fiender sammen slik at alle tar skade når én gjør det, for å nevne noe - byr Deathloop på et virkelig kreativt arsenal helt ifra begynnelsen.

Dette kombineres med nivådesignet som alltid virker å ha noe nytt å utforske rundt hver eneste krik og krok på de fire ulike stedene, og du får et spill som viser seg i toppsjiktet av gjenspillbarhet. Selv etter at du har fullført hovedhistorien vil du bli drevet til å hoppe tilbake til Blackreef for å utforske noe du ikke gjorde tidligere. Og dette er før vi snakker om modusen der du får lov til å spille som Julianna.

Denne modusen plasserer deg i rollen som Colts nemesis og gir deg oppgaven å invadere tilfeldige eller venners tidslinjer for å ... vel, drepe Colt. Ulempen er at Colts spesifikke Reprise-egenskap (som gir ham tre liv på hvert nivå) ikke er tilgjengelig for Julianna, noe som betyr at spillet er slutt når du dør én gang. Julianna har derimot sin egen spesifikke egenskap som lar henne kle seg ut som hvilken som helst fiende på nivået, hvilket betyr at det blir lettere å snike seg opp og drepe Colt. Når det gjelder progresjonen i denne modusen kan Arkane by på en rekke utfordringer man kan bryne seg på for å låse opp nytt utstyr for både Colt og Julianna, men det blir aldri en drivkraft som trekker deg til å tilbringe en betydelig mengde med tid på denne modusen.

Hvis man skal sammenligne Deathloop med en meny på en luksuriøs restaurant ville enspillerdelen vært wagyu-biffen og flerspilleren vært den grillede aspargesen på siden - den er på ingen måter skuffende, men den er heller ikke hovedfokuset i denne retten.

Det er verdt å merke seg at visse elementer i Deathloop egentlig er ganske lineære. Hvordan du manipulerer Visionaries til å være der du vil de skal være for å bryte loopen kan virke som et flytende system, men i praksis virker det å bare være ett riktig svar, neo som betyr at du ikke kan teste ulike metoder for å bryte loopen. Hvordan du går frem for å drepe Visionaries er et helt annet spørsmål med et langt mer fleksibelt svar, men å få dem til riktig lokasjon til riktig tidspunkt er ganske lineært når man ser under overflaten.

Med det sagt er Deathloop uten spor av tvil ett av de beste spillene i 2021. Det er konstant gøy, finpusset til et utrolig høyt kvalitetsnivå og skilter med ett av de mest ambisiøse og samtidig velkonstruerte fortellinger vi har sett på lenge. Colt og Julianna utmerker seg som to av de mest minneverdige Arkane-rollefigurene noensinne, med et vittig frem-og-tilbake-forhold som er direkte morsomt til tider og hele tiden driver deg til å høre mer fra dem. Hvis du legger dette til med den fantastiske DualSense-integrasjonen og de PS5-spesifikke funksjonene som bare øker innlevelsen ytterligere, får du et spill det er vanskelig å ikke elske tvers gjennom.

