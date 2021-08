En rekke personer som er glade i konspirasjonsteorier begynte kanskje å tro at Microsoft og Bethesda ønsket å sabotere for PlayStation Studios ved å stadig utsette Arkane sitt spennende Deathloop, men nå er det endelig slutt på ventetiden.

Arkane Lyon bekrefter at Deathloop har "gone gold", noe som i kjent stil betyr at spillet nærmest er ferdig med utviklingen og sendes til produksjonen. Dermed kan du være ganske trygg på å se spillet i butikkene den 14. september.