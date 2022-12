Deathloop får visst oppfølger eller utvidelse

HQ

Ben er langt fra den eneste som liker Deathloop veldig godt, så det er nok mang som blir glade for kveldens nyhet.

I et intervju med Streamily kommer Jason Kelley (som har stemmen til Colt i Deathloop) nemlig i skade for å avsløre at både han og Ozioma Akagha (stemmen til Julianna i spillet) fortsatt jobber med noe Deathloop-greier for Bethesda og Xbox. Han innser raskt tabben, og de to skuespillerne prøver deretter å spøke det vekk i håp om å slippe spørsmål om dette. Dermed virker det som om Arkane ikke er ferdig med Deathloop, så tiden får vise om det er en oppfølger eller utvidelse.