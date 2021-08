Deathloop fokuserer på multiplayeren i 25 minutters video

HQ

Etter en rekke utsettelser er vi bare tre uker unna lanseringen av Bethesda og Arkane Lyon sitt Deathloop på PC og PlayStation 5, så da passer det veldig godt å lære mye mer om spillet.

Deathloop er nemlig en stor del av helgens QuakeCon selv om Bethesda nå eies av Microsoft. Blant annet har vi fått en tjuefem minutter lang video hvor utviklerne Dinga Bakaba, Dana Nightingale og Bennett Smith spesielt går nærmere inn på hvordan spillets multiplayer fungerer. De forteller for eksempel hva vi belønnes med for å drepe den andre spillernen, går nærmere inn på de ulike forbedringene vi kan få og finne, dynamikken mellom Colt og Julianna, forskjellene mellom de to og utviklernes økende fokus på humor.