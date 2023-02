Deathloop har nådd over 5 millioner spillere

HQ

Deathloop ble opprinnelig kun utgitt på PC og PlayStation 5 til tross for at Microsoft eide Bethesda og utviklerstudioet Arkane Lyon. Dette var et resultat av en avtale skrevet mellom Sony og Bethesda før Microsoft kjøpte sistnevnte, men i september ble den til slutt utgitt på Xbox Series S/X og ble lagt til både Game Pass og PS Plus. Dette har tydeligvis gitt resultater.

For etter en treg start salgsmessig kan spillets offisielle Twitter-konto avsløre at Deathloop nå har over 5 millioner spillere, og forteller i samme slengen hvilke krefter folk liker og bruker mest.

Ben synes spillet er ekstremt bra, så det er godt å høre at stadig flere tester det.