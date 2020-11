Deathloop kommer visst i mai

Du ser på Annonser

I august ga Arkane oss den skuffende beskjeden om at Deathloop dessverre måtte utsettes vekk fra PlayStation 5-lanseringen siden studioet trengte mer tid til å finpusse det lovende spillet. Den gang ønsket de bare å si at planen var å slippe det i andre kvartal av 2021 i stedet, men nå har vi kanskje fått en eksakt dato.

New Zealand sin PlayStation Store har nemlig blitt oppdatert slik at den hevder Deathloop vil lanseres den 21. mai. Når butikker bruker tilfeldige datoer er det som oftest siste dag av en måned eller et kvartal, så at dette både er en fredag og ingen slik dato tyder ganske godt. Uansett er vi fortsatt et godt stykke unna lanseringen, noe som kan føre til at ting endrer seg. Tiden får vise.

Tror du mai ville passet Deathloop bra?