Deathloop og Ghostwire Tokyo er fortsatt PS5-tidseksklusive

Etter at vi fikk vite at Microsoft har kjøpt Bethesda i går, er det mange som har lurt på om dette får konsekvenser for de kommende spillene Deathloop og Ghostwire Tokyo. Begge er nemlig tidligere bekreftet som tidseksklusive på PlayStation 5, men hva skjer nå?

Det viser seg at ingenting endres på den fronten. Xbox-sjefen Phil Spencer sier til Bloomberg at Microsoft kommer til å holde avtalen om PlayStation 5-tidseksklusivitet for begge disse titlene, men legger til at det i fremtiden blir "on a case by case basis" om spill skal komme til noe annet enn PC og Xbox.