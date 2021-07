Deathloop viser multiplayer-gameplay og nytt oppdrag

Det eneste spillet Sony ønsket å bekrefte ville være en del av kveldens State of Play-sending var Deathloop, og en av grunnene til at Arkane og Bethesda sitt storspill fikk så mye tid i rampelyset var at vi fikk se mye som bare har blitt snakket om frem til nå.

I den over ni minutter lange gameplayvideoen får vi for eksempel se og lære mer om akkurat hvordan det er å innta en annen spiller sin verden som Julianna, hvordan vi varsles når noen inntar spillet vårt, hvilke måter vi kan beholde litt fremgang på i hver syklus og ulike taktikker som kan hjelpe i kommende sykluser. Alt pakket inn i en kul blanding av sniking og intens action.