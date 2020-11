Du ser på Annonser

I går kom noen i New Zealand i skade for å være litt for rask på labben ved å oppdatere Deathloop sin PlayStation Store-side slik at den hevdet spillet vil lanseres i mai. Ganske interessant siden utviklerne selv bare hadde sagt andre kvartal av 2021 da de utsatte det. Helt til nå.

For som forventet stemmer datoen. Arkane har gitt oss en kort trailer for Deathloop som bekrefter at spillet vil slippes til PC og PS5 den 21. mai.