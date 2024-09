DEATHSPRINT 66 er en "feiring av døden"

DEATHSPRINT 66 er ulikt alle andre racingspill vi har spilt før, ettersom det vil få deg til å dø igjen og igjen og igjen. Man skulle kanskje tro at det ville avskrekke en spiller, som ville gi opp i raseri før han eller hun var ferdig med et kart, men da vi snakket med spilldirektør Andrew Williams på Gamescom fikk vi vite mer om intensjonen bak dette designet.

"Vi håper at folk feirer disse drapene", sa Williams, og snakket om lemlestelsessystemet og hvordan spillerne kan slå hverandre i ugunstige dødsfall. "Så når du hører for eksempel et hode spinne over mållinjen, eller hvis du ser noen løpe forbi deg og krysse mållinjen, eksploderer vi deg i konfetti og blod, og det er alltid et flott skue. Det er et voldsomt skue, men det er veldig ironisk. Vi har det veldig gøy med det."

"Men bak det har vi et detaljert premiesystem som belønner ære og, du vet, drap og poeng, slik at du kan vise deg frem på forskjellige måter, slik at det handler om posisjon. Det handler om popularitet, og det er også en feiring av døden," fortsetter han.

DEATHSPRINT 66 har også andre måter å få spilleren til å le i stedet for å få dem til å rase, for eksempel ved å gi deg et krasjtestdukkekostyme når du dør mye. Hvis du vil høre mer om spillet, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor:

HQ

DEATHSPRINT 66 er ute nå.