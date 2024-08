DEATHSPRINT 66 Hands On: Den villeste idrettsdagen vi noensinne har sett

Hvis du noen gang har sett klassikeren The Running Man fra 1987 og trodd at du ville være ganske god til det, bør du nok tenke deg om en gang til, for racing-actionspillet fra Sumo Newcastle og Secret Mode gir oss et glimt av hvor umulig det kan være å overleve i et voldelig gameshow i en ikke så fjern fremtid.

Under Gamescom-messen ble vi kastet hodestups inn i verdenen DEATHSPRINT 66, en dystopi der verden er mye verre enn den er nå, men underholdningen har tatt en interessant vending, ettersom kloner blir laget for å delta i dødelige løp hver dag for menneskehetens seerglede. Dessverre er vi ikke en av de heldige få som ser på og sannsynligvis satser på disse løpene, i stedet deltar vi, noe som riktignok gjør spillet mye bedre.

DEATHSPRINT 66 er et racerløp som er lett å lære, men vanskelig å mestre. Du begynner med å trykke på avtrekkeren for å løpe fremover og bruke en annen for å drifte rundt en sving. Som i Mario Kart får du fartsøkninger ved å drifte, i tillegg til å trykke på gasspedalen på akkurat riktig tidspunkt i starten av løpet. Deretter ble vi i opplæringen forsiktig introdusert for ekstra mekanikk, som å gli på skinner eller gripe tak i ziplines. Det er også power-ups å plukke opp i løpet av et løp, i tillegg til mange livsfarlige hindringer som man må dukke unna. Da jeg hadde fått inn rytmen i den forsiktige opplæringen, ble jeg og min trofaste kameramann Rafael Velasco kastet hodestups inn i et ekte løp, der kaoset virkelig utspilte seg.

Det opplæringen ikke viser deg, er at i et ekte løp er det andre konkurrenter som kan dytte deg ut av kurs, til og med av banen og helt til din undergang. Dessuten må du løpe i et mye mer frenetisk tempo, siden det nå finnes dusinvis av hindringer, den ene mer dødelig enn den andre. Det er en skikkelig vekker. En som raskt informerer deg om hvilken type spill DEATHSPRINT 66 er. Da jeg så karakteren min bli revet i filler og falle i døden, skjønte jeg med en gang at dette spillet hadde et stort potensial til å holde interessen oppe, selv om du fikk skikkelig juling i løpene du deltar i.

Det er en kunst i seg selv å lære seg banene, vite når man skal drifte, når man skal bremse og når man skal sette inn full sprint. I motsetning til andre live-service-spill, der du kan se at lobbyene raskt fylles opp av de som gidder å lære seg spillet, betyr dytting-elementet i DEATHSPRINT 66 at uansett hvor mye du kan en bane, kan du i teorien ikke bare banke alle rundt deg. Det er alltid en sjanse for at du blir slått av, eller kastet inn i en motorsag som er på vei mot deg.

Til tross for mengden død jeg møtte i spillet, føltes det aldri frustrerende eller altfor straffende. Som nevnt er det en følelse av at du er på bunnen av en bakke når du starter i DEATHSPRINT 66. Du vil lære deg ferdighetene og sporene i løpet av den lange klatringen, du må bare fortsette. Spillets humoristiske tonefall rundt døden hjelper deg også til å forstå at det er en del av prosessen. Det er meningen at du skal dø i dette spillet, det ligger i navnet. Når du har dødd mer enn fem ganger i et løp, får du til og med kosmetikken din byttet ut med en krasjtestdummy, noe som garantert vil være kjennetegnet på en noob når spillet slippes neste måned.

Ved siden av den tradisjonelle PvP-spillmodusen, som er hovedfokuset på DEATHSPRINT 66, er det også det de kaller Episodes. Episodes er en PvE-spillmodus der utviklingsteamet kan gå helt ut med sine sprø ideer. Episodes er ikke begrenset av den tradisjonelle utformingen av kartene, og kan bli virkelig sprø med hvor mye ting du har å gjøre med. Det er en hel rekke muligheter med denne modusen, og det er også AI-motstandere som sørger for at du ikke kjører et løp uten at noen skuldertakler deg ned i avgrunnen.

DEATHSPRINT 66 var en kort, morsom og forfriskende opplevelse på Gamescom. Tiden vil vise om det har beina til å fortsette. Det har absolutt mye potensial som et partyspill, og for de som liker å sette ferdighetene sine på prøve, er det mange muligheter der også. La oss bare håpe at det får de øynene det trenger for å forbli et maraton, og ikke en sprint.