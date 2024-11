DEATHSPRINT 66s veikart legger opp til en travel vinter

HQ

Hvis du har hatt glede av DEATHSPRINT 66 siden det nylig ankom og har lurt på hvordan spillet vil bli forbedret og utvidet ytterligere, har vi nå nettopp et svar på det. I et nytt veikart har utvikleren Sumo Newcastle avslørt at tittelen vil bli styrket med tre oppdateringer før året er omme, og deretter ytterligere en i januar.

I henhold til hva disse oppdateringene vil inneholde, vil den første som kommer 11. november bringe en offline-modus og en utvidet PvP-spilleliste som inkluderer Holonet, Encryption, Firewall, Connection, og Upload. Det vil også være forskjellige squashed bugs og ytelsesforbedringer i tråd med denne oppdateringen også.

Den neste oppdateringen vil også slippe i november, men på en uannonsert dato. Den vil legge til en Prestige Mode og et Prestige temasett med skins. Det vil også være tre nye spor å glede seg over; Vertigo, Blackout, og Smog, og de typiske ytelsesforbedringene og feilrettinger.

Neste oppdatering kommer i desember, og den lover en spilleliste for arrangementer der belønninger og innhold vil bli tilbudt. Det vil også bli lagt til tre nye spor her også, med disse er; Virus, Hard-Drive, og Sakura. Alt dette kommer selvfølgelig på toppen av de vanlige feilrettinger og ytelsesforbedringer.

Når det gjelder januaroppdateringen, vil denne introdusere en ny evne, nye feller, ny kosmetikk, rette opp feil og forbedre ytelsen igjen, samt lansere tre nye baner; Scorched, Caldera og Meltdown.

Du kan se hele DEATHSPRINT 66 veikart nedenfor.