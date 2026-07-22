Debatten om «plaging på grunn av hår på bena» fortsetter i Tokyo, ettersom stadig flere menn går i shorts på jobb

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Tokyo Cool Biz» er navnet på en ny satsing i den japanske hovedstaden for å holde mennene kjøligere på jobben. Initiativet ble lansert av Tokyos guvernør Yuriko Koike, som en del av hennes årlige sommertradisjon for å utvide tiltakene for å holde seg kjølig når temperaturene stiger.

Gjennom initiativet har menn blitt oppfordret til å gå på jobb i t-skjorter, joggesko og shorts, og dermed legge den mer formelle arbeidsklærdrakten med dress og slips bak seg. Retningslinjene ble først innført i april, og mens noen menn har opplevd det som en velsignelse for arbeidsdagen, er andre ikke like fornøyde med de lempede reglene, særlig siden de synes å ramme menn urettferdig.

Kritikere sier at kvinner fortsatt blir tvunget til å bruke strømpebukser hvis beina ellers ville vært synlige gjennom arbeidsklærne, og andre har protestert mot ubehaget ved å se kollegers benhår. Dette har blitt kalt «sunehara» på nettet, som BBC News har påpekt, eller «plaging med benhår».

Temperaturene i Japan har nylig passert 40 °C-merket for første gang i år. Selv i et land som er mer vant til svimlende hete enn Storbritannia, er dette fortsatt en svært høy temperatur, og det anses som en stor fordel at ansatte kan kjøle seg ned på alle mulige måter. Likevel er ikke alle positive til denne endringen. En undersøkelse fra Gorilla Clinic viste at 53,5 % av befolkningen fortsatt var imot å gå i shorts på arbeidsplassen.