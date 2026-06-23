Deborah Ann Woll har visst om « God of War: Laufey » i nesten ti år

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Faye-spinoffen « God of War: Laufey » kan ha kommet som en viss overraskelse for fans tidligere denne måneden da den ble avslørt av PlayStation. Spillets stjerne, Deborah Ann Woll, visste imidlertid lenge at dette var på vei, og har måttet holde det hemmelig i nesten 10 år.

I et intervju med CGM forklarte Woll at da hun først fikk se den nye versjonen av God of War i 2018 og ble spurt om å spille Faye i God of War: Ragnarök, avslørte Cory Barlog konseptet for Laufey.

«[Barlog] presenterte ideen for meg i 2018, og de hadde visst om den allerede før det. Det er helt vilt. Da Cory inviterte meg inn for å snakke om å være med i Ragnarök og vise meg spillet fra 2018, hadde han allerede en plakat for Laufey-spillet med meg og en kube. En kube som har vært der helt fra begynnelsen. Den er en dypt forankret del av historien,» forklarte Woll. Stjernen fra «Daredevil» fortsatte med å snakke om hvor velkommen hun har følt seg i arbeidet med «God of War», og at det er hennes favorittjobb noensinne.

«Jeg må klype meg selv i armen for at jeg får være en del av dette, og at jeg får lede an i denne nye retningen, i hvert fall en liten stund. Den andre retningen vil fortsette fremover. Men vi skal bruke litt tid og fokusere på å utvide denne verdenen og virkelig prøve å si: Dette er oss som satser enda hardere på God of War-universet,» sa Woll.

God of War: Laufey kommer snart til PS5.