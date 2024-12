Deceive Inc.-utvikleren Sweet Bandits legges ned

HQ

Det har vært et par ganske brutale dager i spillindustrien igjen, ettersom det har vært permitteringer som har påvirket Ubisoft, Torn Banner og IllFonic, og også en fullstendig nedleggelse av studioet også.

Det er utvikleren bak Deceive Inc. som legger ned. Sweet Bandits har forklart hva som førte til denne avgjørelsen i et foruminnlegg på Tripwire Interactives nettsider, der de skriver at de nådde "breaking point" etter en "long and difficult road trying to get Deceive Inc. in a state where it could thrive".

Når det gjelder fremtiden for Deceive Inc. og Sweet Bandits, er alt som er blitt sagt at "veien videre blir for øyeblikket kartlagt av våre partnere i Tripwire Interactive. Vi vurderer alternativer, med mål om å opprettholde spillet som vi alle elsker. Vi vil dele nyheter med alle når vi har flere detaljer. I mellomtiden vil servere og tilgang til spillet fortsette som før."

Er du skuffet over å høre denne nyheten?