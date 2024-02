Deck Nine er det neste selskapet som rammes av oppsigelser. 20 % av staben er kuttet.

HQ

Nok en gang har det vært en forferdelig uke for spillbransjen, og det er bare onsdag. Etter at Supermassive Games har varslet oppsigelser og omorganisering av prosjekter, Die Gute Fabrik har kunngjort at de avslutter sin spillutviklingsreise, og Sony PlayStation har kuttet rundt 8 % av sin globale arbeidsstyrke og sagt opp rundt 900 ansatte, har nå også utvikleren Deck Nine blitt rammet av oppsigelsesforbannelsen.

I en uttalelse på X skriver utvikleren Life is Strange: True Colors: "I likhet med mange andre i spillbransjen akkurat nå har Deck Nine blitt påvirket av spillbransjens forverrede markedsforhold. I dag tok vi den vanskelige beslutningen om å permittere 20 % av staben."

Uttalelsen fortsetter: "Disse menneskene er fantastiske, talentfulle og fantastiske utviklere. De har hatt stor innvirkning i løpet av sin tid hos Deck Nine Games, og vi tok ikke lett på denne avgjørelsen. Ansett disse menneskene hvis du kan, de er fantastiske."

Med denne siste oppsigelsesrunden i bakhodet har vi så langt sett over 7 500 personer miste jobben i spillbransjen i 2024, noe som betyr at vi nærmer oss det totale antallet oppsigelser i 2023 (ca. 11 250), selv om vi ikke engang er i slutten av februar ennå.