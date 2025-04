Declan Rice forklarer hvordan han scoret det andre frisparksmålet mot Real Madrid: "Hva har jeg å tape?

HQ

Declan Rice var den absolutte hovedpersonen da Arsenal slo Real Madrid i går kveld, og scoret to av de tre målene, begge på frispark. Den engelske defensive midtbanespilleren hadde aldri scoret et frispark i karrieren, men i går satte han sine to forsøk, og ble dermed også den første spilleren i historien til å score to frispark i samme kamp i utslagsrunden i Champions League.

"For å være ærlig er jeg ikke vant til all denne rosen og mediene og at folk bare sier hvor bra frisparket var", sier 25-åringen, sitert på Arsenals hjemmeside. "Jeg har sett dem et par ganger nå, men jeg tror jeg kommer til å være oppe og se på det hele natten. Det er et utrolig øyeblikk"

Rice forklarte at det første målet ga ham selvtilliten til å prøve det andre bare 12 minutter senere. "Jeg tenkte bare: 'Hvorfor ikke? Hva har jeg å tape?". Scoringen ga ikke bare Arsenal en enorm ledelse før returoppgjøret, men skapte også historie i Champions League.

"Om noen år vil det virkelig gå opp for meg at det jeg gjorde i kveld var veldig spesielt", la han til, sitert på BBC, selv om han heller ikke tar noe for gitt ennå og sier at de må ta én kamp om gangen. "Selv om vi leder 3-0, er den individuelle kvaliteten de har skremmende. På Bernabeu skjer det spesielle ting for dem."