Dedikerte klynger og tiltak mot juks: Alt om UFL for PC

HQ

Kunngjøringen av et nytt fotballspill kom som et friskt pust. UFL kom på markedet som et alternativ til det nystartede prosjektet med å konvertere PES til den gratis eFootball-plattformen (som endelig er i ferd med å ta form), og da EA FC forsøkte å fornye den tradisjonelle FIFA-modellen med en stor, årlig utgivelse. I sin fulle versjon landet UFL på PlayStation 5- og PS5 Pro-konsollene og Xbox Series X/S for noen måneder siden, i desember 2024, og gratisspillkomponenten gjorde at mange spillere ønsket å prøve det ut.

Vi rapporterte om den kommende PC-versjonen for noen måneder siden, men nå kunne vi chatte med Alexander Bogomolskiy, forlagssjef i Strikerz Inc. som forklarte prosessen tittelen går gjennom, og enda viktigere, dens kommende ankomst på PC. "Denne uken skal vi starte en liten lukket alfa på Steam", forklarte Bogomolskiy om testen som startet for noen dager siden. "Men du vet, når det er alfa, er det snart beta, og forhåpentligvis vil vi snart slippe spillet til alle PC-entusiaster".

HQ

Tastatur- og musekontroll og anti-juks på UFL

Vi spurte ham om noen detaljer om PC-versjonen, for å finne ut om det vil være mange endringer sammenlignet med konsollversjonen, og han bekreftet at det i utgangspunktet er det samme. "Det kommer ikke til å legge til noe i spillingen, innholdet eller noe i det hele tatt. Den eneste forskjellen er at spillerne vil ha tastatur- og musekontrollalternativer", selv om han advarte om at kontrollene ligner på dem i andre fotballspill.

I tillegg forklarte mannen fra Strikerz Inc. det dedikerte klyngesystemet. "Dette gjør det nesten umulig å bruke noen form for juks, noe som er veldig viktig for fremtidige PC-spillere". Målet deres er å gjøre spillet behagelig å spille på nettet, og bruken av klynger er et gjennombrudd som også bidrar til å minimere etterslep.

Bogomolskiy forteller til slutt om endringene de prøver å implementere i hver nye versjon med en filosofi om kontinuerlig utvikling. "Vi prøver å gi ut en stor oppdatering hver sjette til åttende uke, for å forbedre alt som har med kontroller, AI, logikk, animasjoner å gjøre.... Dette er veien til horisonten, å forbedre seg måned for måned".

Hvis du vil vite mer om sportstittelen, kan du se det tredelte, lokalt undertitlede intervjuet mellom disse linjene.

HQ