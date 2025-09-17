Gamereactor

Deep Rock Galactic: Survivor, Hades og Visions of Mana kommer til Game Pass

Microsoft har uvanlig mange Game Pass-tilbud i siste halvdel av september.

HQ

I begynnelsen av måneden skjemte Microsoft bort Game Pass-abonnenter med slike som Hollow Knight: Silksong, og man skulle kanskje tro at det ville bli vanskelig å følge opp det. Om de har lykkes eller ikke, er opp til hver og en å avgjøre, men det er i hvert fall noen virkelig gode titler i vente. Her er hva vi kan forvente oss, og når (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Standard ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Xbox Standard) :


  • RoadCraft (Cloud og Xbox Series S/X) - I dag

  • Call of Duty: Modern Warfare III (Xbox) - I dag**

  • For the King II (Xbox) - I dag**

  • Overthrown (preview) (Xbox Series S/X) - I dag**

  • Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - I dag*

  • Frostpunk 2 (Cloud og Xbox Series S/X) - 18. september*

  • Wobbly Life (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 18. september

  • Hades (Cloud, Xbox og PC) - 19. september

  • Endless Legend 2 (forhåndsvisning av spillet) (PC) - 22. september*

  • Sworn (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 23. september*

  • Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 25. september

  • Visions of Mana (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 25. september

  • Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Xbox og PC) - 30. september

  • Call of Duty: Black Ops 7 Early Access Beta (PC og Xbox Series S/X) - 7. oktober*

  • Sopa - Tale of the Stolen Potato (Cloud, Xbox og PC) - 7. oktober

Som vanlig følger det også med ekstra innhold som gratis fordeler, og andre halvdel av september byr på ting som Rogueteers Re-Supply Pack til Terminull Brigade og Jäger Covert Set til Rainbow Six: Siege - noe du kan lese mer om på Xbox Wire.

Det er imidlertid ikke bare gode nyheter, ettersom fire spill forlater tjenesten 30. september (noe som hovedsakelig påvirker Ryu Hayabusa-fans), men du får en fin rabatt på dem frem til da hvis du vil beholde noen.


  • Ninja Gaiden Sigma (Cloud, konsoll og PC)

  • Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, konsoll og PC)

  • Ninja Gaiden 3: Razor's Edge (Cloud, konsoll og PC)

  • Terra Invicta (forhåndsvisning av spillet) (PC)



