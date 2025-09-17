Deep Rock Galactic: Survivor, Hades og Visions of Mana kommer til Game Pass
Microsoft har uvanlig mange Game Pass-tilbud i siste halvdel av september.
I begynnelsen av måneden skjemte Microsoft bort Game Pass-abonnenter med slike som Hollow Knight: Silksong, og man skulle kanskje tro at det ville bli vanskelig å følge opp det. Om de har lykkes eller ikke, er opp til hver og en å avgjøre, men det er i hvert fall noen virkelig gode titler i vente. Her er hva vi kan forvente oss, og når (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Standard ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Xbox Standard) :
Som vanlig følger det også med ekstra innhold som gratis fordeler, og andre halvdel av september byr på ting som Rogueteers Re-Supply Pack til Terminull Brigade og Jäger Covert Set til Rainbow Six: Siege - noe du kan lese mer om på Xbox Wire.
Det er imidlertid ikke bare gode nyheter, ettersom fire spill forlater tjenesten 30. september (noe som hovedsakelig påvirker Ryu Hayabusa-fans), men du får en fin rabatt på dem frem til da hvis du vil beholde noen.