Deep Rock Galactic-utviklere lanserer ny publiseringsarm

Ghost Ship Games, utvikleren bak det populære samarbeidsspillet Deep Rock Galactic, forgrener seg til publisering. Denne store utvidelsen ble annonsert i dag, og er i stor grad takket være den overveldende suksessen til Deep Rock Galactic.

Deep Rock Galactic har bare sett sin brukerbase øke massivt i årene siden den første utgivelsen, og ser mot sitt femte jubileum. Ghost Ship Publishing ser ut til å støtte indieutviklere som Ghost Ship Games, med vekt på den danske spillindustrien.

"Å bli utgiver er en måte for oss å gi litt tilbake til bransjen, og å bidra til å løfte både den danske spillscenen og andre små utviklere som oss selv over hele verden. Vårt mål er å bistå andre utviklere med finansiering og markedsføringskompetanse, samtidig som vi hjelper dem med å etablere en solid virksomhet. Å grunnlegge et forlagsmerke er et lidenskapsprosjekt for oss, og vi er veldig glade for å gjøre dette til en realitet, sier Søren Lundgaard, administrerende direktør i Ghost Ship Games.

Ghost Ship Publishing er satt til å kunngjøre kommende titler 2. mars, som sammenfaller med feiringen av Deep Rock Galactics 5-årsjubileum. Snakker om utvidelsen,

Mikkel Martin Pedersen, CCO i Ghost Ship Games, sier at "å starte et forlag er et naturlig neste skritt for Ghost Ship. Vi elsker spill, og suksessen til Deep Rock Galactic har nå gjort det mulig for oss å hjelpe andre utviklere med å lage deres. Vi gleder oss til å komme i gang.