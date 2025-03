Deep Silver slipper ny Metal Eden trailer og annonserer demo for 8. april

HQ

Reikon Games og Deep Silver avduket i går kveld på Future Game Show Spring Showcase en ny trailer for Metal Eden, deres sci-fi førstepersons skytespill der menneskeheten har overskredet grensene for kjøtt og blitt udødelig gjennom roboter. Spillet er planlagt for global utgivelse på PC, PS5 og Xbox Series X/S 6. mai, men vi fikk også noen gode nyheter i går med kunngjøringen om en demo som er tilgjengelig på ubestemt tid fra 8. april.

Denne demoen inkluderer Metal Eden Missions 0 og 1, der vi blir introdusert til de grunnleggende systemene i spillet, samt de første glimtene av historien til hovedpersonen ASKA.

Hvis du vil se hva Metal Eden har i vente for deg, kan du sjekke ut traileren nedenfor.