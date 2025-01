DeepSeek ryster AI-verdenen: 1 000 milliarder dollar forsvinner fra de amerikanske markedene

HQ

I et skjellsettende øyeblikk for det globale AI-kappløpet presenterte det kinesiske firmaet DeepSeek sin AI-chatbot, noe som sendte sjokkbølger gjennom de amerikanske teknologimarkedene. Nasdaq-børsen stupte med 3 %, og verdien på 1 000 milliarder dollar ble slettet da investorene ble rystet av nyheten. Tungvektere som Nvidia og Google ble hardt rammet, og Nvidia mistet kronen som USAs mest verdifulle selskap etter at aksjene falt med rekordhøye 17 %. DeepSeeks hemmelighet? Kostnadseffektive modeller som utkonkurrerer bransjeledere ved hjelp av nedgraderte brikker, et trekk som undergraver mange års amerikansk dominans innen AI. Mens noen ser dette som AIs Sputnik-øyeblikk, stiller andre spørsmål ved om amerikanske selskaper har overinvestert i dyr AI-infrastruktur. Dette kinesiske gjennombruddet tyder på at USA kan møte hard konkurranse til tross for sanksjoner og milliardbudsjetter.

Er dette begynnelsen på en ny AI-æra, eller vil amerikansk teknologi finne en måte å gjenvinne sitt forsprang på?