Deer & Boy lanseres på PC og konsoller i 2026

Gamescom er i full gang, og det betyr at det også arrangeres flere spennende messer. Et eksempel er Future Games Show, som nettopp er avsluttet, og som inneholdt en oppdatering fra utvikleren LifeLine Games om det kommende Deer & Boy.

Vi har nettopp blitt fortalt at Deer & Boy vil se etter lansering så snart som 2026, og ikke bare på PC heller, ettersom spillet kommer til PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 1.

For de som ikke er kjent med Deer & Boy, dreier dette spillet seg om en ung gutt som har rømt hjemmefra og en fawn som danner et usannsynlig bånd og slår seg sammen for å reise sammen i et forsøk på å unnslippe deres nåværende realiteter. Etter hvert som tiden går og historien utvikler seg, vokser det en gang så redde rådyret til en mektig hjort som til og med kan hjelpe gutten med å overvinne hindringer og hjelpe ham med å bli voksen.

Spillets regissør Jayson Houdet uttalte følgende om Deer & Boy: "Til alle som har vist kjærlighet til Deer & Boy, tusen takk fra dypet av mitt hjerte. Det betyr alt å se at så mange av dere er rørt av det lille glimtet vi har delt. Vi føler vekten av forventningene deres, og vi legger alt vi har i å virkeliggjøre visjonen vår og dele noe virkelig meningsfylt med dere."

Det er ennå ikke fastsatt en dato for når Deer & Boy faktisk vil lanseres i 2026, men du kan se den nyeste traileren for spillet nedenfor.