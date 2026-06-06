nyheter
Deer & Boy
Deer & Boy lanseres på PC og konsoller i juni
Indie-eventyrspillet kommer om noen uker.
HQ
Hvis du ser frem mot sommeren og legger merke til at den er en smule ufruktbar og mangler utgivelsesdatoer, har vi noen positive nyheter å dele som ble avslørt på Wholesome Games Showcase.
Utvikleren Lifeline Studio dukket opp for å snakke litt mer om sitt fortellende filmatiske eventyrprosjekt, Deer & Boy, spesielt for å dele den faste lanseringsdatoen for tittelen, og dette er ganske snart.
Deer & Boy vil komme til PC (Steam og Epic Games Store), PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2 alle 23. juni, noe som betyr at du vil kunne hoppe inn og spille spillet i sin helhet om mindre enn tre uker.
Ta noen nye bilder av Deer & Boy nedenfor.