Deer & Boy lanseres på PC og konsoller i juni

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Hvis du ser frem mot sommeren og legger merke til at den er en smule ufruktbar og mangler utgivelsesdatoer, har vi noen positive nyheter å dele som ble avslørt på Wholesome Games Showcase.

Utvikleren Lifeline Studio dukket opp for å snakke litt mer om sitt fortellende filmatiske eventyrprosjekt, Deer & Boy, spesielt for å dele den faste lanseringsdatoen for tittelen, og dette er ganske snart.

Deer & Boy vil komme til PC (Steam og Epic Games Store), PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2 alle 23. juni, noe som betyr at du vil kunne hoppe inn og spille spillet i sin helhet om mindre enn tre uker.

Ta noen nye bilder av Deer & Boy nedenfor.