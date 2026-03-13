Defender of the Crown er tilbake for å levere middelalderunderholdning
Førti år etter at originalen ble utgitt, er det igjen på tide å ta over Storbritannia gjennom smarte beslutninger, nådeløse beleiringer og med hjelp fra Robin Hood.
Hvis du, som meg selv, er urimelig gammel og har spilt siden barndommen, er sjansen stor for at du husker den mesterlige Amiga-tittelen Defender of the Crown. Det ble en kjempesuksess og ble konvertert til flere formater, ikke minst Atari ST, Jaguar og NES.
Defender of the Crown handler om å ta kontroll over middelalderens Storbritannia, der vi inntok rollene som en av fire saksere: Cedric of Rotherwood, Geoffrey Longsword, Wolfric the Wild eller vår egen Wilfred of Ivanhoe. Deretter gjaldt det å gradvis erobre motstandernes slott i en blanding av gameplay, strategi og minispill. Det var en veritabel middelalderfest med alt som hører til, inkludert turneringer, jomfruer i nød og katapulter. For ikke å snakke om Robin Hood, som dukket opp.
Så hvorfor denne historieleksjonen? Jo, fordi Defender of the Crown - som fyller 40 år i 2026 - nå gjør comeback. Det nye spillet heter Defender of the Crown: The Legend Returns og vil bli utgitt for PC, PlayStation 5, Switch og Xbox Series S/X. Black Tower Basement er ansvarlig for utviklingen, med Nordcurrent Labs som utgiver.
Vi vet ikke nøyaktig når det vil bli utgitt, men det blir i hvert fall en gang i år. Nedenfor finner du de første skjermbildene og den første traileren for Defender of the Crown: The Legend Returns.