Defender of the Crown er tilbake for å levere middelalderunderholdning

Hvis du, som meg selv, er urimelig gammel og har spilt siden barndommen, er sjansen stor for at du husker den mesterlige Amiga-tittelen Defender of the Crown. Det ble en kjempesuksess og ble konvertert til flere formater, ikke minst Atari ST, Jaguar og NES.

Defender of the Crown handler om å ta kontroll over middelalderens Storbritannia, der vi inntok rollene som en av fire saksere: Cedric of Rotherwood, Geoffrey Longsword, Wolfric the Wild eller vår egen Wilfred of Ivanhoe. Deretter gjaldt det å gradvis erobre motstandernes slott i en blanding av gameplay, strategi og minispill. Det var en veritabel middelalderfest med alt som hører til, inkludert turneringer, jomfruer i nød og katapulter. For ikke å snakke om Robin Hood, som dukket opp.

Så hvorfor denne historieleksjonen? Jo, fordi Defender of the Crown - som fyller 40 år i 2026 - nå gjør comeback. Det nye spillet heter Defender of the Crown: The Legend Returns og vil bli utgitt for PC, PlayStation 5, Switch og Xbox Series S/X. Black Tower Basement er ansvarlig for utviklingen, med Nordcurrent Labs som utgiver.

Vi vet ikke nøyaktig når det vil bli utgitt, men det blir i hvert fall en gang i år. Nedenfor finner du de første skjermbildene og den første traileren for Defender of the Crown: The Legend Returns.