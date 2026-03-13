Defender of the Crown: The Legend Returns annonsert for moderne plattformer

En av Amigas mest ikoniske titler gjør comeback. Det klassiske strategispillet Defender of the Crown - som først ble utgitt i 1986 - får nå en remaster for å feire seriens 40-årsjubileum. Den nye versjonen har rett og slett fått tittelen Defender of the Crown: The Legend Returns og vil bli utgitt for PC, Playstation 5, Xbox Series X/S og Switch.

Defender of the Crown var et visuelt skue (nesten) uten sidestykke da det ble utgitt i sin tid, med et format som best kan beskrives som en interaktiv film. Det var i hvert fall slik mange av oss opplevde det den gangen.

Ifølge utvikleren Black Tower Basement vil den nye versjonen beholde den samme følelsen, samtidig som den moderniserer enkelte deler av opplevelsen. Spillerne vil kunne velge mellom tre forskjellige moduser: Retro, Classic og Kingdom. Retro er akkurat det det høres ut som - en nesten helt urørt versjon av originalen med mindre kvalitetsforbedringer. Classic oppdaterer grafikken og spillopplevelsen, mens Kingdom Mode tilbyr noe som nesten ligner et roguelike.

Premisset er imidlertid det samme. England er i opprør etter kongens død, og som spiller er oppdraget ditt å samle hærer, erobre territorier og utslette rivalene som kjemper om tronen. En nøyaktig utgivelsesdato er ennå ikke bekreftet, men spillet forventes å lanseres en gang senere i år.

Spilte du Defender of the Crown i sin tid, og kommer du til å kjøpe denne nye versjonen?