«Delicious in Dungeon» kommer tilbake med en ny sesong

Midt i strømmen av nyheter og kunngjøringer som ble delt i løpet av helgen som en del av Anime Expo i Los Angeles, dukket Netflix opp for å gi en oppdatering om et av sine mest populære anime-prosjekter for øyeblikket.

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Streamingtjenesten hadde nyheter å dele om «Delicious in Dungeon», nemlig at serien kommer tilbake med en ny sesong, men det er en stor hake ved denne nyheten.

Den andre sesongen av «Delicious in Dungeon» kommer ikke på Netflix før en gang i oktober 2027... Ja, du må vente rundt 15 måneder før de nye episodene av anime-serien har premiere, men det er i det minste et tegn på at prosjektet lever videre, ikke sant?

Med en premieredato så langt frem i tid er det selvsagt ikke noe å regne med at det kommer en trailer for de nye episodene på en god stund.

Er du fan av «Delicious in Dungeon»?