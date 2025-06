Super Mario 3D All-Stars har blitt oppdatert for Nintendo Switch 2

HQ

Det er mange spill som får forbedringer og endringer for å sikre at de kjører bedre på Nintendo Switch 2. Et ganske overraskende spill som blir forbedret med en oppdatering er Super Mario 3D All-Stars, og det er overraskende på grunn av det faktum at spillet ble fjernet fra listen og nå ikke er tilgjengelig for å få tak i med mindre du allerede har det i samlingen din.

På Nintendo Support-siden kan vi se at spillet har blitt oppdatert slik at det kjører bedre på Switch 2. Dette kommer i Ver. 1.1.2, og når det gjelder hva det gjør nøyaktig, blir vi fortalt :

"Flere justeringer er gjort for å forbedre spillingen på Nintendo Switch 2."

Det er spesielt ubeskrivende, men en rimelig gjetning er at dette vil gjøre det mulig for spillet å kjøre og prestere litt bedre på etterfølgersystemet som lanseres over hele verden i morgen, den 5. juni.