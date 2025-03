Deliver at All Costs lanseres i mai, vil være gratis på Epic Games Store

HQ

I fjor fikk vi fortelle deg alt om vår tid med Deliver at All Costs, et morsomt og dumt Crazy Taxi-lignende leveringsspill som kommer fra den svenske utvikleren Far Out Games og blir utgitt av Konami. Etter den første avsløringen har den offisielle utgivelsesdatoen for spillet blitt avslørt, noe som betyr at vi nå vet den faste datoen da dette spillet vil bli tilgjengelig for alle.

22. mai er den datoen. Actionspillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X / S-enheter, og er nesten klar til å gjøre sin ankomst, og for å markere den anledningen er det også publisert en ny trailer for utgivelsesdatoen.

HQ

For å legge til denne nyheten, blir vi også fortalt at forhåndsbestillinger for spillet nå er live, og tilbyr 10% rabatt på spillet frem til lanseringen. Det kan imidlertid være lurt å vente med å faktisk kjøpe en kopi av spillet, da det på Epic Games Store vil debutere som en av de gratis ukentlige titlene, noe som betyr at du vil ha en uke til å legge det splitter nye spillet til samlingen din gratis og beholde for alltid.

Har du planer om å sjekke ut Deliver at All Costs i mai? Ikke gå glipp av noen av spillene våre fra tittelen nedenfor.