Deliver Us Mars blir snart gratis i Epic Game Store

Gratis er bra, og snart vil alle som har en konto i Epic Game Store kunne laste ned et ganske nytt eventyr uten ekstra kostnad. Deliver Us Mars ble lansert i begynnelsen av 2023, og mellom 23. og 30. november vil alle Epic-brukere kunne hente spillet uten å måtte åpne lommeboken. Det er også to andre spill som er gratis å laste ned frem til da, og det er Surving the Aftermatch og rollespillet Earthlock, som kan lastes ned frem til 23. november.

Når det gjelder Deliver Us Mars, prøvde vi spillet i begynnelsen av februar, og sammen med en karakter på 7/10 leverte Alex Hopley følgende anmeldelse .