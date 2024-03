Deliver Us Mars rammes også av oppsigelser

HQ

Den massive oppsigelsesbølgen som har rammet spillbransjen ikke bare i hele 2023, men også i de to første månedene av 2024, har ikke bare rammet store utgivere og utviklere, men også indie- og mindre studioer.

Det siste som oppfyller disse kriteriene er det talentfulle teamet som ga oss spillene Deliver Us (the Moon og Mars). KeokeN Interactive har blitt tvunget til å si opp rundt 25 % av utviklerne. Fire av det lille teamet på 19 personer er permittert, og dette skjer etter at administrerende direktør Paul og CEO Koen Deetmen har gått ned i lønn i et forsøk på å få endene til å møtes.

"Denne måneden har vi dessverre vært nødt til å si opp fire av vårt kjerneteam på 19 personer. Dette ble besluttet etter at Paul og jeg i ledelsen allerede hadde tatt betydelige lønnskutt, til og med i den grad at vi ikke har tatt ut lønn i det hele tatt de siste månedene.

Når du som leder er velsignet med å bestemme, planlegge og gjøre ting fra toppen av selskapet, må du også ta den første støyten når det blir tøft.

Det er i hvert fall det Paul og jeg alltid har hatt en naturlig tendens til å gjøre i tøffe tider. Vi prøver å beskytte teamet så lenge som overhodet mulig. Det er vårt viktigste ansvar som studiosjefer."

Med disse oppsigelsene i bakhodet er det uklart hva fremtiden vil bringe for KeokeN Interactive sin utviklingspipeline.