Dell planlegger ikke å lage en håndholdt Alienware PC

HQ

Elsk dem eller hat dem, håndholdte spill-PC-systemer som Steam Deck, MSI Claw, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, og så videre blir stadig mer populære, til det punktet hvor det er veldig tydelig at vi ganske enkelt kommer til å se flere og flere versjoner nedover linjen. Men vil det inkludere en fra Dells spilldivisjon Alienware?

Svaret er akkurat nå, nei. I et intervju med Indian Express snakket Dells egen daglige leder Matt McGowan om håndholdte spillenheter og hvordan Nintendo har sektoren i et kvelertak med de beste alternativene på markedet som tilbyr en "sømløs opplevelse" i maskinvare- og programvareavdelingene.

McGowan fortsetter deretter med å forklare at PC-alternativene fra de store teknologigigantene ganske enkelt "gjør en grei jobb", en som ikke "helt oppfyller alle disse faktorene" når det gjelder å krysse av i de boksene som Switch oppnår. Dette førte McGowan videre til å bekrefte at Dell ikke har planer om en håndholdt Alienware-spill-PC, ettersom det for øyeblikket "ikke er et skritt vi er villige til å ta ennå."

Med tanke på at mange rykter antyder at Xbox kommer inn på det håndholdte markedet i nær fremtid, og andre hevder at Sony også har en eller annen form for en håndholdt enhet i arbeid som vil spille spill nativt i stedet for gjennom skyen som Portal, kanskje en fremtid med en Alienware-håndholdt ikke er utelukket, spesielt siden Acer, MSI, Lenovo, Asus og andre maskinvarekonkurrenter tilbyr alternativer i sektoren.