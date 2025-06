Deloitte tillater nå ansatte å kjøpe Lego for opptil 1000 dollar for bedriftens penger

HQ

Det profesjonelle tjenestenettverket Deloitte gir sine ansatte i USA opptil 1000 dollar for å dekke deres velvære, og lar dem nå bruke disse pengene til å kjøpe Lego hvis de ønsker det. Firmaet, som tilbyr tjenester innen revisjon og attestasjon, finansiell rådgivning, risikorådgivning, skatt og relaterte tjenester, har hatt denne trivselsordningen en stund, og gir de ansatte muligheten til å kjøpe puter, medlemskap i treningsstudio og mer på selskapets regning.

Nå har lego og puslespill blitt lagt til i ordningen, ifølge dokumenter som Business Insider har fått tilgang til. Dette er ikke første gang fritidsaktiviteter er dekket av ordningen, ettersom til og med spillkonsoller som PlayStation og Xbox kunne kjøpes for pengene.

Beløpet på 1000 dollar gjelder per ansatt per år, så hvis du er ansatt i Deloitte i USA, bør du kanskje ikke bruke opp hele beløpet på én gang. De fleste funksjonærer er berettiget til disse pengene, men det er litt merkelig at Deloitte ikke gir dem til ansatte i andre land, spesielt med tanke på at selskapet har hovedkontor i London.

