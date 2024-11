Vi har ved flere anledninger tidligere skrytt av Sage kaffemaskiner, og det gjør vi fortsatt. Den viktige taktile følelsen av å trykke de malte bønnene ned i stempelet og selv sette i gang bryggeprosessen er en glede som aldri tar slutt, selv etter hundrevis av kopper.

Men faktum er at ikke alle husholdninger har tid eller lyst til å markere hver eneste kaffekopp som brygges med så mye arbeid, uansett hvor tilfredsstillende dette arbeidet måtte være. Og hvis du er ute etter noe litt mer automatisert, men uten å gå på kompromiss med kvalitet, allsidighet eller design, er det vanskelig å forestille seg en bedre kaffemaskin enn Delonghi Rivelia.

Vi fikk den grønne versjonen til test, og selv om den ikke har den børstede aluminiumsfinishen til Sage, har den karakter, og alt klikker og snurrer med letthet og eleganse. Det er en elegant maskin, ingen tvil om det, og den litt slankere profilen gjør at den tar langt mindre plass enn en gjennomsnittlig kaffemaskin, takk skal du ha.

Det lille displayet på toppen er til å stole på, og det er også relativt responsivt. Du får muligheten til å opprette individuelle brukerprofiler, og hver av disse kan designe karusellen med tilgjengelige kaffetyper, samt gi dem navn og andre særtrekk. Alt i alt har Delonghi fått brukeropplevelsen til å fungere perfekt her, og alt fra bønnebeholderen (du får to som du kan bytte mellom) til bare å bla gjennom for å finne koppen du leter etter, er smidig og elegant.

Dette er en annonse:

Den er både ekstremt kompakt og alt den trenger er klikket på. Det siste høres kanskje dumt ut, men når du er vant til Sage og et hav av tilbehør som må ligge i små kurver for oppbevaring, er det noe forfriskende ved å bruke en kaffemaskin som har alt den trenger festet, klikket på og klar til bruk. Vi snakker også om den avtakbare melkebeholderen på 200 milliliter, som du enkelt kan klikke av og oppbevare i kjøleskapet når den ikke er i bruk. Når du skal lage en cappuccino, er det bare å ta den ut av kjøleskapet og klikke den fast på fronten - så er jobben gjort. Nei, skummet blir ikke fullt så godt som om du hadde dampet det selv, men det er ikke langt unna.

Som nevnt kan du bytte mellom de to bønnebeholderne som har plass til 250 gram. Tanken er at du kan ha to forskjellige typer av favorittbønnene dine, og det er like enkelt som å slå av og på. Det er et ganske fint tillegg, og det er vanskelig å klage på ekstra tilpasningsmuligheter. Uansett er det to nøkkelteknologier som sørger for at du får det beste ut av bønnene dine: Bead Adapt og LatteCrema. Det er i bunn og grunn bare målere og sensorer som avgjør hvordan du får mest mulig smak ut av bønnen du har valgt, og hvordan maskinen kan fungere mest mulig effektivt med melken du har valgt. Det er et enkelt konsept, men tanken er å optimalisere den aktuelle kaffen med de komponentene du har satt sammen.

Rengjøringen er også relativt enkel. Ja, du må fortsatt måle vannets hardhet med en liten irriterende pH-stripe, du må skifte kalkfilteret nå og da, og du får også en avkalkingsløsning for å forhindre oppbygging av kalk, og ja, av og til renner det varmt vann ned i dryppbrettet. Det er litt irriterende, men jeg har en følelse av at disse irritasjonsmomentene er nødvendige akkurat nå, med tanke på hvordan denne typen kaffemaskiner er designet. En dag vil vi finne en måte å bygge en kaffemaskin som praktisk talt ikke trenger noe vedlikehold, og alt tatt i betraktning er vi allerede ganske nærme.

Dette er en annonse:

Prisen er høy, du kan få en Rivelia for rundt £750, men når det er sagt, kan du ikke få en Sage Barista Touch for de pengene, og det er uten tvil den nærmeste konkurrenten her. Det er en ganske stor besparelse, og for mange vil resultatet bli både mer automatisert og like skarpt. For kaffen smaker godt, det er det viktigste, og det gjør den virkelig. Det tar 30 sekunder å varme opp, 35 sekunder å brygge, og det smaker godt. Det er her det hele blir litt anekdotisk, for jeg er ingen ekspert i den forstand, jeg drikker bare mye kaffe og bryr meg mye om bønnene jeg kjøper, men jeg likte virkelig resultatene jeg fikk fra Rivelia.

HQ

Om det er den perfekte kaffemaskinen for deg, er vanskelig å si. Det finnes sikkert billigere alternativer som ofrer funksjoner og design, men som beholder den skarpe kjernen til en lavere pris, men Rivelia er ganske fantastisk, og jeg har hatt glede av hver dag med den.