Delta Air Lines tilbyr 30 000 dollar til passasjerer etter krasj i Toronto

Delta Air Lines tilbyr 30 000 dollar til hver av de 76 passasjerene om bord på et fly som krasjlandet i Toronto, et tiltak som beskrives som en forskuddsbetaling for å hjelpe til med de umiddelbare økonomiske byrdene.

Flyet, som ankom fra Minneapolis, skled langs rullebanen i flammer før det veltet opp ned og etterlot passasjerene hengende i setene sine. Mirakuløst nok overlevde alle, og 21 personer ble kortvarig innlagt på sykehus før de ble utskrevet.

I en e-post nylig (via BBC) uttalte advokat Vincent Genova at kompensasjonen på 30 000 dollar er et forskudd som skal hjelpe ofrene for flyulykken med å håndtere umiddelbare økonomiske vanskeligheter, og at flyselskapet planlegger å trekke fra dette beløpet fra eventuelle krav som blir avgjort senere.

Ifølge Genova har flere passasjerer allerede søkt juridisk bistand, med forventninger om ytterligere kompensasjon for alvorlige skader. Etterforskerne undersøker mulige årsaker, blant annet hardt vintervær og en bratt nedstigning.